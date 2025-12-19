Voglia di settimana bianca? Ecco perché scegliere la Val Pusteria!

Per chi ama gli sport invernali come lo sci alpino, lo sci di fondo e lo snowboard, la Val Pusteria (Pustertal) è una meta ideale per una settimana bianca. E non è certo un caso se ogni anno sono moltissimi coloro che si regalano un soggiorno in questa area del territorio altoatesino.

La Val Pusteria, in effetti, non offre soltanto comprensori sciistici moderni, ma anche paesaggi mozzafiato, borghi antichi, tradizioni artigianali e gastronomiche e strutture ricettive di altissimo livello. Che si viaggi da soli, in coppia o in famiglia, non ci sarà mai modo di annoiarsi.

Scegliete il vostro hotel in Val Pusteria!

Se per la vostra settimana bianca cercate uno strepitoso hotel in Val Pusteria con piscina , possiamo suggerirvi il Naturhotel Die Waldruhe, situato a Corti/Chienes. Il Waldruhe è una struttura a 4 stelle che si caratterizza per la sua offerta wellness: piscina interna a 33 °C, piscina esterna riscaldata tutto l’anno con vista sui panorami dolomitici, sauna a raggi infrarossi, docce emozionali, giardino del relax, trattamenti wellness, cucina gourmet, ma soprattutto la squisita ospitalità altoatesina.

Magnifico d’estate, una meraviglia d’inverno: il Plan de Corones!

Uno dei motivi per cui vale la pena di trascorrere una settimana bianca in Val Pusteria è l’area sciistica del Plan de Corones (Kronplatz), uno dei comprensori più importanti dell’Alto Adige. Gli impianti sono aperti dalla fine di novembre e la stagione terminerà soltanto nella seconda metà di aprile 2026 (il giorno 19).

Qui, a prescindere dalla vostra preparazione sciistica, potrete sbizzarrirvi su 121 km di piste (58 km di piste facili, 34 km di piste intermedie e 29 km di piste difficili), che si trovano a un’altitudine compresa tra i 973 e i 2.275 m (dislivello di 1.302 m).

Tra l’altro, anche quest’anno, per l’esattezza il 20 gennaio 2026, l’area sciistica ospiterà una gara di Coppa del Mondo, per la precisione lo slalom gigante femminile. Le atlete daranno il meglio di sé sulla pista Erta.

Gli appassionati di snowboard possono fare le loro evoluzioni nello Snowpark Plan de Corones, tra le piste Belvedere e Plateau. Se viaggiate con bambini al seguito, potrete far divertire i vostri figli nel Kids Safety Park.

Altre opportunità sono le piste da slittino e i sentieri per le ciaspolate.

Una gita a Brunico!

Partendo dal vostro hotel potete raggiungere Brunico nel giro di soli 15 minuti d’auto. Ne vale davvero la pena, soprattutto nel periodo del mercatino natalizio, che resterà aperto fino al 6 gennaio 2026. L’evento, che rallegra il centro storico, si tiene in via Bastioni, in Piazza Paul Tschurtschenthaler e in via Ragen di Sopra.

Negli stand gastronomici e artigianali si potranno acquistare prodotti altoatesini di qualità, perfetti per i regali ad amici e parenti.

Se poi un giorno vi va di sconfinare, potreste mettere in programma una gita nell’incantevole cittadina austriaca di Lienz, raggiungibile in circa un’ora e mezzo con l’auto.

Deliziose mete alternative sono Dobbiaco e San Candido, raggiungibili in meno di un’ora. O magari, potreste considerare una gita al Lago di Braies: qui potreste fare una passeggiata invernale semplice, il sentiero tematico “Viktor Wolf Edler von Glanwell”: 6 km percorribili in circa due ore circondati da un panorama mozzafiato.









