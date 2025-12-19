Termovalorizzatore, Giampedrone: "La delibera individua taglia minima a 220mila tonnellate annue tarata su esigenze attuali"

E' scontro sul termovalorizzatore tra la giunta Bucci e il Partito Democratico dopo l'approvazione della manifestazione d'interesse per la realizzazione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti della Liguria.

"Il Pd prende l'ennesima cantonata sul tema dei rifiuti – dichiara l'assessore Giacomo Giampedrone - riportando dati sbagliati. Nella delibera approvata oggi viene indicato un taglio minimo dell'impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti da 220mila tonnellate annue, tarato perfettamente sulle esigenze attuali della Liguria. Sulla base di queste indicazioni entro dieci giorni l'agenzia Arlir pubblicherà l'avviso per la manifestazione di interesse. Potranno ovviamente arrivare proposte con un taglio superiore".

L'assessore regionale attacca i Patito democratico sulle politiche dei rifiuti quando era in Regione.

"Rimane surreale che il Pd critichi la giunta Bucci su un tema che ha rappresentato uno dei fallimenti più grandi per il centrosinistra quando era al governo della Regione - prosegue Giampedrone - con un sistema basato sulle discariche, fanalino di coda in Italia. Con il centrodestra dal 2015 la Liguria ha messo in campo politiche di incentivazione della raccolta differenziata, salita dal 38% al 61% a livello regionale e sta realizzando gli impianti per il trattamento dell'umido a Saliceti, nello spezzino, e a Colli, nell'imperiese. Il nostro obiettivo rimane saldo: vogliamo che il nostro territorio sia autonomo e indipendente su questo tema, con positive ricadute sulle tasche dei cittadini che oggi si accollano, quota parte, anche i costi per il conferimento ad impianti fuori regione". -