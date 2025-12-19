 / 

| 19 dicembre 2025, 16:18

Angelina Jolie mostra le cicatrici della mastectomia: il messaggio per le donne

Angelina Jolie mostra le cicatrici della mastectomia: il messaggio per le donne

(Adnkronos) -

Angelina Jolie ha mostrato per la prima volta le cicatrici della mastectomia. L'attrice premio Oscar è la protagonista della copertina di TIME France in cui, senza filtri, appare con un maglione nero e un braccio appoggiato sul petto. Una scelta forte e consapevole, pensata per lanciare un messaggio di sensibilizzazione rivolto a tutte le donne che hanno vissuto la stessa esperienza o hanno affrontato una battaglia contro il cancro al seno. 

"Condivido queste cicatrici con molte donne che amo. E mi commuovo sempre quando vedo altre donne condividere le loro", ha detto. "Volevo unirmi a loro, sapendo che TIME France avrebbe condiviso informazioni sulla salute del seno, la prevenzione e la conoscenza del cancro al seno". 

 

La star di Maleficent si è sottoposta a una doppia mastectomia preventiva nel febbraio 2013 dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione del gene BRCA1, che comporta un elevato rischio di sviluppare un cancro al seno. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium