Epstein, pubblicati i file: c'è anche Clinton in piscina

(Adnkronos) - Tra le migliaia di documenti pubblicati sul caso Epstein, spuntano foto dell'ex presidente Usa Bill Clinton. Lo riporta la Cnn. Un'immagine mostra Clinton a torso nudo in una vasca idromassaggio accanto a un'altra persona il cui volto è stato censurato. Ci sono altre foto di Clinton che nuota in una piscina vicino a Ghislaine Maxwell.

Presente anche un'altra donna, ma il suo volto è stato censurato. Un'altra delle nuove immagini mostra Clinton con un drink in mano e in piedi accanto a Jeffrey Epstein, morto suicida nel 2019 mentre era in prigione in attesa del processo per accuse federali di traffico sessuale.

Il dipartimento della Giustizia non ha pubblicato tutti i file del caso Epstein entro la data limite di oggi, come reso noto dal vice Attorney General Todd Blanche, malgrado il provvedimento approvato dal Congresso e firmato in legge da Donald Trump. In una intervista con Fox News, Blanche ha precisato che sarebbero stati diffusi "diverse centinaia di migliaia di documenti" in queste ore "e poi nelle prossime due settimane ne saranno pubblicate diverse altre centinaia di migliaia". Lo slittamento è stato attribuito alla difficoltà di eliminare dalla grande mole dei documenti i dettagli che possano identificare le vittime di Epstein, "per proteggere ogni singola vittima".

La collezione, descritta come "enorme", comprende quasi 100.000 pagine di documenti cartacei, oltre 300 GB di dati digitali provenienti da computer, cd e dispositivi di archiviazione, e materiali del gran giurì recentemente desecretati. Alcuni contenuti potrebbero essere parzialmente oscurati per proteggere le vittime o per motivi di sicurezza nazionale, ma la legge vieta ritardi legati a motivi politici o imbarazzo.