Natale, l'appello dell’Osservatorio Savonese Animalista e del Partito Animalista Italiano: "Non mettiamo sangue nei nostri regali"

"Ogni anno il Natale arriva avvolto da luci, vetrine scintillanti e pacchetti colorati. Ma troppo spesso, dietro quell’apparenza di festa, si nascondono consumo e indifferenza. Per questo i volontari dell’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e del Partito Animalista Italiano (PAI) sentono il dovere di lanciare un appello semplice, ma profondo: fermarsi a riflettere". Così, attraverso una nota, i volontari dell’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e del Partito Animalista Italiano (PAI).

"Facciamo spazio, almeno a Natale, a un mondo senza guerre, senza violenza, senza sopraffazione - si legge ancora nella nota - Un Natale senza un albero strappato alla terra solo per essere decorato e poi abbandonato. Un Natale senza regali inutili, senza sprechi, senza cibi 'di lusso' che costano la vita a milioni di animali innocenti, mentre nel mondo intere popolazioni e migliaia di bambini muoiono ancora di fame. Ricordiamoci del bue e dell’asinello del presepe. Animali silenziosi, mai protagonisti, eppure essenziali: con il loro fiato scaldano Gesù Bambino. Sono lì a ricordarci che la vita non si misura in valore economico, ma in rispetto, cura e compassione. Se vogliamo che questo sia davvero un Buon Natale, allora facciamo in modo che lo sia per tutti gli esseri viventi. Non mettiamo sangue nei nostri regali".

"E non mettiamolo nemmeno nel piatto. In attesa della carne coltivata — che permetterebbe di nutrirci senza uccidere e che oggi viene vietata da una legge miope del ministro Lollobrigida — scegliamo consapevolmente di non affollarci davanti a macellerie, pescherie e salumerie. Portiamo invece in tavola il rispetto, la terra, il territorio: prodotti semplici, locali, a chilometro zero. Le olive di Arnasco e Taggia, le zucche di Cengio, le castagne di Calizzano e Murialdo, i fagioli di Nasino, l’aglio di Vessalico, gli asparagi violetti, i carciofi e le zucchine trombetta di Albenga, le ciliegie di Castelbianco, le albicocche di Quiliano, i funghi di Calizzano e Sassello, la farinata, la panissa e i vini della nostra terra — lumassina, buzzuetto, pigato, vermentino, granaccia e rossese. Perché il Natale non dovrebbe mai essere una festa costruita sulla sofferenza. Perché la pace non può fermarsi agli esseri umani. Perché ogni vita conta".

"Questo comunicato non è una condanna, ma un invito. Un invito a guardare oltre le abitudini, oltre il 'si è sempre fatto così'. Nessuno è perfetto, nessuno cambia tutto in un giorno. Ma ogni scelta diversa, ogni pasto senza violenza, ogni gesto di rispetto è un seme piantato nel futuro. Se anche solo una persona, leggendo queste parole, deciderà di fermarsi un attimo e scegliere con più coscienza, allora questo Natale avrà già fatto qualcosa di buono. Buon Natale buono a tutti", concludono dall’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e dal Partito Animalista Italiano (PAI).