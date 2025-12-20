Università, Invernizzi (FdI): "Borse di studio record, pagata la prima rata a quasi 3.400 studenti"

«Buone notizie per gli universitari liguri: la macchina del diritto allo studio ha acceso i motori. In questi giorni, Aliseo (l’Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento) ha avviato l’erogazione della prima rata della borsa di studio per l’anno accademico 2025/2026, mettendo in circolo i primi 7,5 milioni di euro».

Lo afferma in una nota Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione per Fratelli d’Italia sottolineando l’impegno dell’assessore Simona Ferro.

«Il dato che balza all'occhio non è solo economico, ma sociale: quest'anno il numero dei vincitori è cresciuto del 21% rispetto all'anno scorso. Un incremento che la Regione Liguria ha deciso di coprire integralmente, garantendo il sostegno al 100% degli aventi diritto – dice Invernizzi – Come già ricordato dall’assessore Ferro al termine delle erogazioni avremo liquidato oltre 18 milioni di euro. L’obiettivo resta quello di non lasciare indietro nessuno dei 4.946 studenti risultati idonei».

