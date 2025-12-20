 / Savona

Savona, il 21 dicembre Concerto di Natale all’Oratorio del Cristo Risorto

Appuntamento alle ore 17.00 a cura dell’Associazione Pro Musica Antiqua APS

Immagine di repertorio

L’Associazione Pro Musica Antiqua APS, in collaborazione con la Confraternita del Cristo Risorto, organizza a Savona il tradizionale Concerto di Natale, dedicato alle antiche musiche natalizie. 

L’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre 2025 alle ore 17.00 presso l’Oratorio del Cristo Risorto, in via Pia.

Al concerto parteciperanno anche gli allievi del progetto “Musica, Arte e Filosofia in dialogo con i giovani”, confermando l’attenzione dell’associazione alla formazione e al coinvolgimento delle nuove generazioni.

