Savona, il 21 dicembre Concerto di Natale all’Oratorio del Cristo Risorto

L’Associazione Pro Musica Antiqua APS, in collaborazione con la Confraternita del Cristo Risorto, organizza a Savona il tradizionale Concerto di Natale, dedicato alle antiche musiche natalizie.
L’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre 2025 alle ore 17.00 presso l’Oratorio del Cristo Risorto, in via Pia.
Al concerto parteciperanno anche gli allievi del progetto “Musica, Arte e Filosofia in dialogo con i giovani”, confermando l’attenzione dell’associazione alla formazione e al coinvolgimento delle nuove generazioni.