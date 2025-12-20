Savona, il Moto Club della Polizia porta doni ai piccoli pazienti del San Paolo (FOTO)

Questa mattina, sabato 20 dicembre, le strade di Savona hanno visto sfrecciare un piccolo corteo molto speciale: i soci del Moto Club della Polizia di Stato si sono ritrovati nel piazzale antistante la Questura per una missione di solidarietà. Destinazione: il reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo.

Armati di doni e sorrisi, i motociclisti hanno fatto visita ai giovani pazienti, portando un po’ di gioia in un momento difficile. L’iniziativa, nata anni fa grazie all’idea dell’ex presidente Paolo Boschi, viene portata avanti oggi dal nuovo presidente del Moto Club con la stessa passione e dedizione.

“Piccoli gesti, grande impatto – ha spiegato il presidente Piercarlo Berruti– vogliamo che questa tradizione continui, perché ogni bambino merita un sorriso, anche nei giorni più complicati”.