Caso Epstein, pubblicate foto in Marocco con Bill Clinton. I dem: "Rimossa quella con Trump"

Tra i documenti degli Epstein File pubblicati dal dipartimento di Giustizia ci sono foto del viaggio che Bill Clinton fece nel luglio del 2002 in Marocco, portando come sue ospiti Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell ad una cena privata in onore del matrimonio del re Mohammed VI. La Cnn riporta che la cena si svolse prima della cerimonia pubblica a cui l'ex presidente partecipò con la figlia Chelsea mentre la moglie Hillary, che allora era senatrice, non vi prese parte.

Al momento del viaggio, Epstein non era stato ancora incriminato per reati sessuali ed il suo primo arresto è avvenuto nel 2006. Un portavoce di Clinton interpellato dalla Cnn non ha negato le circostanze del viaggio in Marocco, ma ha aggiunto: "Abbiamo di fronte due tipi di persone, il primo gruppo non sapeva nulla ed ha tagliato i rapporti con Epstein prima che i suoi crimini siano venuti alla luce, il secondo gruppo ha continuato ad avere rapporti con lui, noi siamo nel primo gruppo", ha detto.

Un'immagine che conteneva una foto di Donald Trump, e che era stata pubblicata con gli Epstein file, ora appare rimossa dal sito del dipartimento di Giustizia riservato ai documenti pubblicati. E' quanto denunciano i democratici in un post, chiedendo spiegazioni alla ministra della Giustizia Pam Bondi. "Che cos'altro sta coprendo? Abbiamo bisogno di trasparenza per gli americani", aggiunge il post.

L'immagine che sarebbe stata rimossa mostra una scrivania con diverse foto, tra le quali una con Trump e Ghislaine Maxwell insieme ad altri. La foto era uno dei pochi riferimenti a Trump tra i documenti pubblicati ieri dal dipartimento di Giustizia, ma oggi è stata rimossa, scrive la Cnn.

Anche il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer, su X afferma che se "hanno rimosso questa foto, immaginatevi quanto altro hanno cercato di nascondere, questa potrebbe essere l'insabbiamento più grande della storia americana".