Castellanos e Noslin a terra in area, niente rigori: proteste in Lazio-Cremonese

(Adnkronos) - Polemiche in Lazio-Cremonese. Oggi, sabato 20 dicembre, la squadra biancoceleste ha protestato a lungo con l'arbitro Pairetto per due possibili calci di rigori non fischiati. Il primo episodio arriva per un contatto tra Castellanos e Terracciano. L'attaccante argentino, al 49', si avventa su una palla vagante in area e la colpisce, proprio nel momento in cui stava calciando il difensore lombardo, che trova quindi anche il tallone del Taty.

Castellanos, a terra dolorante per il contatto subito, lamenta un fallo da rigore, ma Pairetto fa segno di proseguire. I replay mostrano entrambi i calciatori arrivare sul pallone praticamente in simultanea, con Terracciano che colpisce sia il pallone che la gamba dell'attaccante della Lazio.

Al 71' invece è Noslin ad andare a terra in area di rigore. L'attaccante della Lazio prova a colpire di testa ma viene trattenuto da Terracciano, ancora protagonista (discusso) della partita. Anche in questo caso però Pairetto, dopo un rapido check del Var, decide che l'entità del contatto non è tale da assegnare calcio di rigore alla Lazio e lascia correre.