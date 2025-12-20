Juventus-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Big match all'Allianz Stadium. Oggi, sabato 20 dicembre, la Juventus sfida la Roma - in diretta tv e streaming - nella 16esima giornata di Serie A. I bianconeri di Spalletti sono reduci dal fondamentale successo nello scontro diretto Champions con il Bologna, battuto 1-0 al Dall'Ara, mentre i giallorossi hanno superato il Como, con lo stesso risultato, all'Olimpico. La squadra di Spalletti arriva al match al quinto posto in classifica a quota 26, a quattro punti di distanza dal quarto posto occupato proprio da quella di Gasperini.

La sfida tra Juventus e Roma è in programma oggi, sabato 20 dicembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW o sulla piattaforma web di Dazn.