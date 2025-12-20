 / 

20 dicembre 2025

Serie A, oggi Juventus-Roma - Diretta

Big match all'Allianz Stadium. Oggi, sabato 20 dicembre, la Juventus sfida la Roma - in diretta tv e streaming - nella 16esima giornata di Serie A. I bianconeri di Spalletti sono reduci dal fondamentale successo nello scontro diretto Champions con il Bologna, battuto 1-0 al Dall'Ara, mentre i giallorossi hanno superato il Como, con lo stesso risultato, all'Olimpico. La squadra di Spalletti arriva al match al quinto posto in classifica a quota 26, a quattro punti di distanza dal quarto posto occupato proprio da quella di Gasperini. 

Nella prossima giornata di campionato la Juventus volerà a Pisa, mentre la Roma ospiterà il Genoa. 

 

 

