Serie A, oggi Lazio-Cremonese - Diretta

(Adnkronos) - Torna in campo la Lazio. Oggi, sabato 20 dicembre, i biancocelesti ospitano la Cremonese - in diretta tv e streaming - allo stadio Olimpico nella 16esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria, in nove contro undici, di Parma, sfida finita 1-0 e decisa dal gol di Noslin con le espulsione di Zaccagni prima e Basic poi.

Il successo del Tardini ha rilanciato le speranze europee della Lazio, che ora si trova all'ottavo posto con 22 punti, a +2 proprio sulla Cremonese, protagonista di un'ottima prima parte di stagione. La squadra di Nicola occupa l'11esima posizione a quota 20 e nell'ultimo turno di campionato ha perso 1-0 contro il Torino in trasferta.

Nella prossima giornata di Serie A la Lazio sfiderà l'Udinese in trasferta, mentre la Cremonese ospiterà il Napoli.