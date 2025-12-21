Domenica In, Ornella Muti e la domanda 'scomoda' su Alain Delon: "Faccio fatica a parlarne"

(Adnkronos) -

Ornella Muti si racconta a tu per tu con Mara Venier, tra vita privata e carriera a partire dal suo libro autobiografico 'Questa non è Ornella Muti'. Ospite di Domenica In, l'attrice risponde alla domanda su quale sia stata la parte più difficile da scrivere: "Quella in cui parlo degli altri", ammette.

Tra i nomi citati, c'è Alain Delon, l'icona del cinema con cui Muti ha lavorato insieme in tre film: "Lui era fantastico, di una bellezza incredibile. Ma era una persona difficile", dice, scoppiando a ridere e cercando di glissare inizialmente sulla domanda. Esortata da Mara Venier, che le ha fatto notare come quelle parole siano state scritte nel libro, Muti si confida e parla del loro rapporto: "Non è stato gentile con me, è stato cattivo. Solo che faccio fatica qui a parlarne davanti a tutti, nel libro è stato diverso parlarne".

Muti aggiunge che non si aspettava un comportamento diverso da Delon: "Forse ho fatto io qualcosa e si è innervosito con me, ci siamo incontrati ma sempre con un po’ di distacco".