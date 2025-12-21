Ravenna, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie

(Adnkronos) - Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, sul litorale ravennate, è indagato per maltrattamenti sulla moglie. A riportare la notizia sono il Corriere Romagna e il Resto del Carlino, spiegando che la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il primo cittadino, misura però respinta dal gip.

Secondo il giudice infatti, i fatti contestati sarebbero episodici e il sindaco inoltre avrebbe già lasciato la casa. L'inchiesta è scattata dopo che la donna è andata al pronto soccorso di Ravenna, lo scorso 5 dicembre, raccontando di essere stata spinta a terra dal marito e attivando così il 'codice rosso'.