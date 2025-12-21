Renzi “Il governo tira a campare, centrosinistra si svegli”

ROMA (ITALPRESS) - "Non hanno nessuna visione. Tirano a campare. E' uno sguardo mediocre, e porterà il Paese al declino e all'inconsistenza dell'Europa. Per noi è una grande opportunità". A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a proposito delle misure contenute nella manovra economica. "Non si è mai visto - aggiunge Renzi - un ministro dell'Economia che non solo è sotto tutela da parte di palazzo Chigi, ma è sfiduciato dal suo stesso partito, la Lega. Siamo allo scandalo di una legge di bilancio che al 20 dicembre non ha fatto un voto". "Balbettano. Tentennano. Infatti sono costretti a fare delle riformulazioni, come sulle pensioni", prosegue Renzi, secondo il quale aumentano le chance per il centrosinistra: "Se si confrontano le coalizioni siamo più o meno alla pari. Ce la giochiamo sul filo dei voti, il centrosinistra deve crederci. Dobbiamo giocare in contropiede e attaccarli su tasse e sicurezza. Dobbiamo dire che loro stanno aumentando l'Irap e noi con i nostri governi l'avevamo ridotta. L'altro giorno sono andati in difficoltà quando abbiamo menato sulle questioni concrete: io al Senato, Elly Schlein e Giuseppe Conte alla Camera".-foto Ipa Agency -(ITALPRESS).
sabato 20 dicembre
domenica 21 dicembre
