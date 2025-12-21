Treviso-Mestre, scontri dopo derby: sassaiola contro pullman, ferito il conducente

(Adnkronos) -

Scontri tra tifosi del Treviso e del Mestre, questa sera, dopo che allo stadio Tenni si era giocato il derby di serie D. A rimanere feriti l’autista dell’autobus che stava riportando circa 70 tifosi mestrini alla stazione ferroviaria e un poliziotto del reparto mobile di Padova.

Finita la partita, l’autobus lungo il suo percorso è stato oggetto di un agguato da parte degli ultras trevigiani che hanno lanciato oggetti e sassi rompendo il vetro del bus. Inferociti, i tifosi mestrini volevano scendere dal mezzo per scontrarsi con i trevigiani, trovando però l’opposizione del conducente che ne ha fatto le spese finendo al pronto soccorso.

Nello stesso momento è però intervenuta la scorta della polizia di Stato in tenuta antisommossa per evitare che le due tifoserie venissero a contatto. La polizia ha respinto l’assalto al pullman dei tifosi trevigiani, arrestando due ultras - uno di 56 anni e un altro di 25 residenti in provincia - entrambi già noti alle forze dell’ordine in quanto sottoposti nel 2022 a un Daspo ancora in vigore. Una volta raggiunta la stazione i tifosi mestrini sono stati fatti salire sul treno che li ha riaccompagnati a Mestre sotto scorta. La Digos di Treviso sta indagando per individuare altri ultras che hanno preso parte all’agguato e al tentativo di aggressione.