Verissimo, Rocio Munoz Morales: "Raoul Bova? Ho vinto io e lui sarà sempre padre delle mie figlie"

(Adnkronos) - "Ho fatto una scelta, la migliore che potessi fare: il silenzio". Così Rocio Munoz Morales ospite oggi a Verissimo ha parlato, per la prima volta pubblicamente, a cuore aperto sullo scandalo mediatico che l'ha coinvolta, suo malgrado, negli ultimi mesi quando sono stati pubblicati una serie di messaggi privati che l'ex compagno Raoul Bova mandava alla giovane modella Martina Ceretti certificando l'esistenza di una relazione.

"È stato un momento difficile, nel quale io ho trovato un'incredibile forza", ha esordito Rocio. "Io ho scelto di reagire per le mie figlie, mi sono sentita come un'aquila che apre le ali e che accoglie le sue creature. Lo facevo senza paura pur se accadevano delle cose brutte, e non nego che mi hanno colpito particolarmente".

Morales non ha mai mollato, soprattutto per non mostrarsi mai debole davanti alle sue figlie: "Ad oggi mi sento di dire che ho vinto, ho vinto l'unica battaglia che meritava di essere combattuta, vedere le mie figlie felici e serene".

L'attrice si è soffermata a parlare di come questo caso ha influito sulla serenità delle sue figlie: "Io ho provato a fare del mio meglio. Ho provato ad esserci, a farle sentire sicure, Sono incredibilmente sensibili e resilienti. Per loro è tutto ok e il loro papà sarà per sempre il loro papà per sempre".

Dal canto suo, Morales cercherà di mantenere un rapporto quanto più sano possibile con l'attore: "Io contenuieò ad avere un rapporto di rispetto e correttezza. E io a lui auguro il meglio perchè è il padre delle mie figlie, e mi auguro che le persone che ha accanto adesso gli vorranno bene come l'ho fatto io".

L'attrice ha concluso: "Non ho nessun rimpianto, sono serena". Una serenità che è riuscita a conquistare anche grazie alla terapia: "Vado da quando è morto il mio papà. È il mio appuntamento fisso. Mi aiutata tantissimo, mi sono messa in discussione e sono cresciuta".