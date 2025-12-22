Alassio celebra le sue attività storiche da oltre 50 anni pilastri del commercio locale

Un omaggio a chi da oltre 50 anni rappresenta una delle fondamenta del commercio locale. Stamattina (22 dicembre, ndr) la Sala Consiliare del Comune di Alassio ha reso omaggio ad alcuni pilastri del tessuto commerciale della Città del Muretto, capaci di coniugare visione e dedizione, trasformandosi in simboli d'eccellenza che raccontano l'identità della città attraverso i decenni.

Il vicesindaco Angelo Galtieri e l’assessore al Commercio Franca Giannotta hanno consegnato le targhe in argento dorato a quattro realtà che hanno superato il mezzo secolo di vita: Ottica Ottobelli, Iebole Ambrogio, Pietro Briozzo Arredamenti e Agenzia Aurelia.

L’assessore Giannotta ha sottolineato come questa cerimonia, ormai un classico appuntamento pre-natalizio, intenda valorizzare il commercio di prossimità come un "presidio di relazione e fiducia" della città "sostenendone nel tempo la crescita economica e sociale".

"Queste attività storiche non sono soltanto luoghi di vendita, ma presìdi di relazione e fiducia in cui il la competenza, il rapporto umano e la conoscenza del territorio continuano a fare la differenza. La loro capacità di crescere e rinnovarsi nel tempo, soprattutto nell’attuale contesto economico segnato dalla crescente diffusione dell’e-commerce, dimostra quanto il commercio di prossimità resti un elemento fondamentale per la vitalità dei centri cittadini e per la qualità della vita stessa della collettività" ha aggiunto l'assessore.