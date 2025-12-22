Memoria, libertà e pace: il messaggio di Aned Savona per Natale e il nuovo anno

La Sezione Aned di Savona e della Provincia, in occasione di un recente incontro con gli iscritti, vuole formulare i migliori auguri di buone feste, nella speranza che il 2026 sia veramente un Anno di Pace per tutti i popoli.

"L’anno 2025, che sta andando verso la conclusione, è stato l’anno che ci ha visti protagonisti, insieme alle Associazioni antifasciste e alle Istituzioni, nel ricordare l’80° Anniversario della Liberazione dalla tirannide nazifascista, così come avvenuto lo scorso 10 maggio per la liberazione del campo di sterminio di Mauthausen, l’ultimo campo nazista ad essere liberato il 5 maggio 1945", spiega il presidente Simone Falco.

"La Sezione di Savona, impegnata da oltre cinquant’anni nell’organizzazione dei Viaggi della Memoria con la visita ai campi di sterminio nazisti — dove furono trucidati migliaia di antifascisti — ha accompagnato negli anni migliaia di studenti, vincitori delle varie edizioni del Concorso Aned. Ecco perché ne traiamo il dovuto insegnamento dai Giuramenti dei campi nazisti, redatti dai sopravvissuti, come quello di Mauthausen, in cui è scritto: “La Pace e la libertà sono garanti della felicità dei Popoli".

"Perché, a distanza di 80 anni, la Memoria dei “sommersi e dei salvati” non vada ad affievolirsi, rinnovo a tutti i migliori auguri di un sereno Natale e di un felice Anno Nuovo", conclude Falco.