Cronaca | 22 dicembre 2025, 07:25

Calice, scontro tra auto e moto: centauro in codice giallo

L’uomo alla guida del mezzo a due ruote è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 6.40, in piazza Cesio a Calice Ligure. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’automobile e una motocicletta. Ancora in fase di ricostruzione l’esatta dinamica dell’impatto, sulla quale stanno lavorando le forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo secondo le prime informazioni raccolte. Soccorso dai sanitari della Croce Bianca di Finale, con il supporto dell’automedica, è stato stabilizzato e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

