Maltempo, prolungata l'allerta gialla per neve in Val Bormida

Arpal ha prorogato l’allerta gialla per neve sulle zone interne di A (Ponente) e su D (Versanti padani di Ponente) fino alle ore 9:00 di domani, martedì 23 dicembre. Dal pomeriggio di oggi fino alla mattina di domani sono previste precipitazioni diffuse su tutta la Liguria.

Sulle zone del Ponente (A e D) sono attese cumulate significative già da oggi, mentre domani le nevicate interesseranno anche il centro regione (zone A, B e D). La neve sul centro-Ponente tenderà ad intensificarsi nel corso della giornata, con nevicate moderate nell’interno del Ponente, in particolare nella zona D e nell’interno di A.

La quota neve è in calo, attestandosi tra i 1000 e i 1200 metri su A e tra i 600 e gli 800 metri su D. Sono possibili anche deboli nevicate sull’autostrada A6.

I venti saranno forti o di burrasca da Nord, con raffiche locali.

Per quanto riguarda l’evoluzione, i fenomeni tenderanno ad attenuarsi nella mattina di domani. Una nuova fase perturbata è prevista per mercoledì 24 dicembre, con possibili nevicate a bassa quota sul Ponente. Dal 26 dicembre, invece, è probabile l’arrivo di una fase stabile e asciutta.

Questa è la suddivisione in zone del territorio regionale: la zona A comprende il territorio lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa. La zona B si estende lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, includendo anche la Val Polcevera e l’Alta Val Bisagno. La zona C copre il tratto costiero da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. La zona D include la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Infine, la zona E comprende la Valle Scrivia, la Val d'Aveto e la Val Trebbia.