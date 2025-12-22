Da Ballando a Sanremo, le finaliste coconduttrici del festival? Tutte le ipotesi

(Adnkronos) -

Carlo Conti pescherà dal podio di 'Ballando con le Stelle' per costruire il cast di coconduzione di Sanremo 2026? La trionfatrice Andrea Delogu, con Francesca Fialdini (seconda classificata) e Barbara D'Urso (terza), all'indomani della chiusura di un'edizione molto combattuta dello show di Milly Carlucci, entrano a passo di danza in un toto-cast del festival che è partito da mesi nelle indiscrezioni social ma che è ancora del tutto aperto nella realtà.

Dall'entourage di Conti non trapelano indiscrezioni, se non che il direttore artistico utilizzerà la pausa delle feste, dopo il grande lavoro di selezione fatto per portare a termine la definizione del cast musicale, per riflettere e concentrarsi poi dal 10 gennaio nella costruzione dello show che ruoterà intorno alla gara delle canzoni. Qualcuno, apprende l'Adnkronos, assicura che dietro al silenzio del direttore artistico ci siano già delle idee precise che Conti non intende farsi bruciare a mezzo stampa prima di averne sondato concretamente la realizzabilità.

Insomma, le strade al momento sarebbero tutte aperte. Nei mesi scorsi si è parlato con insistenza della possibilità di una coconduzione di Laura Pausini ma i ben informati assicurano che non potrebbe comunque trattarsi di un impegno nelle cinque serate dal 24 al 28 febbraio: il coinvolgimento potrebbe riguardare le serate di apertura e chiusura del festival o una presenza da superospite. Su quest'ultimo fronte, torna a circolare con insistenza anche la volontà di Conti (che lo aveva più volte confessato anche pubblicamente come il suo "sogno") di cercare di convincere Vasco Rossi a tornare da ospite d'eccezione sul palco dell'Ariston ma si fa anche il nome di Eros Ramazzotti, che nel 2026 festeggerà i 40 anni dalla vittoria del festival con 'Adesso tu', datata appunto 1986.

Nella girandola di voci e supposizioni, c'è anche chi è pronto a giurare che il direttore artistico vorrà comunque nel cast di conduzione delle stelle del firmamento musicale (lui che per il suo primo Sanremo, nel 2015, volle accanto Emma Marrone, Arisa e Rocío Muñoz Morales). Così torna a circolare il nome dell'eterna candidata Annalisa (che ha in programma un nuovo importante tour nei palazzetti da aprile) accanto ai nomi di due cantanti in gara lo scorso anno: Clara e Gaia.

Nel toto-Sanremo era entrato nelle scorse settimane anche il terzetto di 'figlie di' composto da Aurora Ramazzotti, Jolanda Renga e Anna Lou Castoldi, indicato come papabile per la conduzione del 'Primafestival'. Ma, è noto, Carlo Conti ha scelto per la trasmissione che precede le puntate del festival un trio cooptato dalla giuria di Sanremo Giovani e composto da Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Così qualcuno aveva trasferito i rumors su Ramazzotti, Renga e Castoldi sul cast del festival. Ma questa ipotesi non trova al momento alcuna risonanza negli ambienti dell'organizzazione del festival. Dunque bisognerà attendere la fine delle festività per capire se qualcuna di queste suggestioni entrerà nella calza della Befana di Carlo Conti. (di Antonella Nesi)