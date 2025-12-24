Olive Taggiasche liguri IGP: Labcam Albenga garante della qualità e dell'origine

Il recente riconoscimento dell’IGP per le Olive Taggiasche liguri segna una svolta per il comparto agroalimentare, individuando nel laboratorio Labcam di Albenga il garante tecnico della qualità.

Attivo dagli anni Novanta sotto l’egida della Camera di Commercio Riviere di Liguria, il centro è diventato il punto di riferimento per verificare che ogni oliva rispetti i rigorosi parametri sensoriali e chimici stabiliti dal Disciplinare di produzione. Grazie alla guida del panel leader Roberto De Andreis, Labcam assicura che prodotti come olive in salamoia, denocciolate o paté mantengano quell'identità territoriale che oggi gode della tutela europea.

L’eccellenza del laboratorio risiede in un approccio multidisciplinare che unisce analisi microbiologiche e ricerca applicata a una sofisticata valutazione sensoriale svolta in sale d'assaggio dedicate. Accreditato secondo lo standard UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e i protocolli del Consiglio Oleicolo Internazionale, Labcam analizza minuziosamente calibro, colore, consistenza e profili gustativi (dolce, amaro, fruttato) per certificare la conformità del prodotto finale. Questo processo garantisce che le caratteristiche distintive della Taggiasca siano oggettivamente misurabili, offrendo una tutela senza precedenti sia ai produttori liguri che ai consumatori.

Oltre al controllo, Labcam si propone come partner strategico per l'innovazione delle imprese locali. Come sottolineato dal direttore Luca Medini, la missione del laboratorio si è evoluta: «Oggi il ruolo di un laboratorio non può più limitarsi alla sola verifica analitica. La vera innovazione sta nell’accompagnare le imprese lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla definizione della shelf life. Studi mirati di stabilità e conservabilità permettono di garantire che le caratteristiche sensoriali e qualitative certificate all’origine rimangano riconoscibili e coerenti fino al consumo finale, tutelando sia i produttori sia i consumatori finali».

Attraverso studi di stabilità e conservabilità, il laboratorio assicura che la qualità certificata all’origine resti intatta fino al momento del consumo, consolidando il legame tra eccellenza analitica e valorizzazione dell'identità ligure.