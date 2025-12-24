Rosso Natale: ecco perché è il colore principale della festa

Colore della passione tutto l’anno che a dicembre si sveste di malizia e si ricompone per la ricorrenza più tradizionale e famigliare che ci sia. Anche il proverbio lo dice: «Natale con i tuoi». E allora da cosa nasce la scelta del rosso?

Prima di tutto è importante sottolineare che i colori sono un elemento importante per la cultura tradizionale, soprattutto religiosa. In antichità il modo di vestirsi designava lo stato sociale delle persone (l’abito faceva letteralmente il monaco) ed era punito dalla legge o dalla società indossare abiti che non ci appartenessero. In questa simbologia i colori erano fondamentali.

Nel Medioevo il rosso era associato a san Nicola di Bari, vescovo di Myra, oggi Demre, una città dell’attuale Turchia, ed è questa una delle motivazioni che spiegano l’abito rosso di Babbo Natale che da Nicola discende.

Rosso, si sa, è anche il colore “energetico” e vitale per antonomasia. Già dall’antichità aveva fortissime valenze simboliche: il rosso, rappresentando il sangue, ha un legame intrinseco con la vita, con la nascita e la rinascita.

Il rosso è poi il colore della regalità: se ci pensate, le mantelle dei regnanti erano proprio rosse circondate da ermellino, rosso era il trono e i tanti tappeti su cui camminavano le più alte cariche imperiali.

Il carminio è infine un colore legato alle origini, alle radici, quindi alla famiglia, la casa, le tradizioni: per questo le tavole si imbandiscono di pietanze golose per il palato senza dimenticare qualcosa di rosso.

Un colore che se indossato a capodanno, sarà certamente di buon auspicio.