Savona, con il progetto “Le radici dello Sport Savonese”: la città celebra i protagonisti della sua storia sportiva

Valorizzare la storia sportiva di Savona e trasmetterne i valori alle nuove generazioni: è l’obiettivo del progetto “Le radici dello Sport Savonese”, approvato dalla Giunta con un protocollo d’intesa che unisce il Comune di Savona, il CONI – Comitato provinciale e il Rotary Club di Savona.

Il progetto prevede l’installazione di targhe commemorative all’interno degli impianti sportivi cittadini, dedicate ad alcuni sportivi savonesi del passato. Le targhe, caratterizzate da una veste grafica unica e riconoscibile, riporteranno il nome della personalità celebrata accompagnato da una breve biografia, con l’obiettivo di rendere immediatamente accessibile la storia sportiva locale a cittadini, atleti e frequentatori delle strutture.



Ogni personaggio scelto sarà legato a una specifica disciplina sportiva e a un impianto di riferimento, anche qualora quest’ultimo non fosse ancora esistente all’epoca dell’attività della persona ricordata. Un esempio significativo è quello di Rinaldo Roggero, la cui targa è stata collocata nell’antistadio del Bacigalupo: uno spazio che oggi rappresenta idealmente il legame tra Roggero, il Savona Fbc e lo stadio cittadino, pur non essendo quest’ultimo presente ai tempi delle sue convocazioni in Nazionale.



Elemento centrale dell’iniziativa sarà la creazione di un comitato scientifico indipendente, composto da esperti del settore, storici dello sport, giornalisti e veterani. I membri del comitato non dovranno ricoprire incarichi pubblici e avranno il compito di selezionare i nominativi delle personalità da commemorare, seguendo criteri precisi e condivisi.



Il comitato individuerà un numero compreso tra 10 e 14 personalità sportive, definendo per ciascuna l’impianto che ospiterà la targa e il testo della relativa biografia. Ogni scheda dovrà contenere nome e cognome, date di nascita e di morte, ruolo o qualifica sportiva e una breve descrizione, non superiore alle 200 battute, capace di sintetizzare i risultati e il contributo offerto alla comunità sportiva savonese.

Per garantire coerenza con lo spirito del progetto, le persone selezionate non dovranno essere più in attività, indipendentemente dal ruolo ricoperto in passato. Sarà inoltre assicurata la rappresentanza di genere e, laddove possibile, si terrà conto anche di figure legate al mondo paralimpico, pur nella consapevolezza delle difficoltà legate alla relativa recente affermazione di queste discipline.



Il progetto del Comune unisce il CONI, Comitato di Savona, che ha espresso la propria disponibilità a supportare il progetto, e il Rotary Club di Savona.