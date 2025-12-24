Solidarietà sotto rete, i giovani atleti della Pallavolo Carcare donano cento giocattoli ai reparti pediatrici: arrivano anche i "Supereroi per voi"

Fa tappa a Carcare una rappresentanza dei “Supereroi per voi”, l’associazione che da anni porta sorrisi e sostegno ai bambini ricoverati negli ospedali. L’occasione è la consegna di circa un centinaio di giocattoli raccolti dai giovani atleti della Pallavolo Carcare, protagonisti di una gara di solidarietà che ha coinvolto famiglie, tecnici e società.

L’esperienza non è nuova: già in passato il sodalizio biancorosso aveva aderito a iniziative simili, e proprio da quel ricordo positivo è nata l’idea di ripetere il gesto. La proposta è stata lanciata ai piccoli pallavolisti, che in pochissimo tempo hanno raccolto un numero significativo di doni destinati ai loro coetanei ricoverati nei reparti pediatrici del territorio.

“Non è la prima volta che la nostra società si attiva in iniziative di solidarietà” sottolinea la Pallavolo Carcare. “L’impegno quotidiano dei ‘Supereroi per voi’ a fianco dei bambini ricoverati merita davvero un encomio: per questo ci sentiamo motivati a sostenere la loro missione”.

E non è escluso che questa non resti un’esperienza isolata. “Nel nuovo anno – aggiunge la società – potrebbero prendere forma altre iniziative importanti e a forte valore sociale”. Un segnale concreto di comunità e partecipazione, capace di trasformare un semplice dono in un grande gesto di vicinanza.