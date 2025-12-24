Forza Italia Albenga: "Le scuse e l’immobilismo dell’amministrazione Tomatis non fanno che peggiorare la situazione cittadina"

"Lunedì sera, durante l’ultimo consiglio comunale, i cittadini hanno potuto assistere a uno spettacolo caricaturale dai toni assurdi e patetici, durante il quale la maggioranza ha discusso di tutto, tranne che dei problemi reali che affliggono la città".

Cosi commenta Forza Italia, sezione di Albenga, che aggiunge: "Ha iniziato il consigliere Radiuk bocciando le politiche di bilancio del governo nazionale, ponendo così il suo giudizio al di sopra delle migliori agenzie di rating internazionali. Ha concluso poi il sindaco Tomatis, il quale ha attribuito l’attuale condizione alla persistenza, nella storia della politica italiana, della destra “social”, dimenticando però che dagli anni 2000 a oggi è stata la sinistra ad amministrare il Paese per quasi dieci anni".

"L’apice è stato raggiunto quando il consigliere Radiuk ha sostenuto l’inesistenza del problema criminalità in città, accusando l’opposizione di voler fomentare l’allarme sociale. Il suo intervento ha avuto l’epilogo perfetto quando ha motivato la scarsa – e in alcuni casi nulla – illuminazione cittadina con l’aumento dei costi dell’energia"

"Consigliere Radiuk, lei vive ancora ad Albenga? Assistiamo quotidianamente a episodi di criminalità, avvantaggiati dalla mancanza di illuminazione e controllo. I cittadini non devono avere paura di vivere la propria città. L’amministrazione comunale cosa dice agli albenganesi che hanno visto la propria macchina vandalizzata?" si domanda Forza Italia.

"Carissimo sindaco e consigliere, basta con le scuse. Voi siete stati eletti e ora dovete trovare le soluzioni. Se non siete in grado di farlo, lasciate che l’ordinaria amministrazione venga svolta da un commissario prefettizio", conclude.