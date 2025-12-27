 / Solidarietà

Solidarietà | 27 dicembre 2025, 10:07

Andora, l'Anmi raccoglie i generi alimentari a favore della Caritas

Il presidente Claudio Londri: "Doniamo per assicurare un Natale e giorni dignitosi anche a chi è meno fortunato e attraversa un momento di difficoltà"

Andora, l'Anmi raccoglie i generi alimentari a favore della Caritas

Appuntamento benefico con A.N.M.I. Sezione  “Giobatta Pesce”  di Andora che, con il patrocinio del Comune di Andora, oggi 27 dicembre, propone una raccolta di generi alimentari a favore della Caritas locale. 

Si possono trovare i volontari presso il Conad di via Santa Caterina fino alle ore 20.00. 

“Doniamo per assicurare un Natale e giorni dignitosi anche a chi è meno fortunato e attraversa un momento di difficoltà - è l’invito  di  Claudio Londri presidente dell’ANMI - Andora è una comunità generosa e sono certo aiuterà la Caritas nel suo lavoro di assistenza al prossimo”.

Comunicato Stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium