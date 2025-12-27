Andora, l'Anmi raccoglie i generi alimentari a favore della Caritas

Appuntamento benefico con A.N.M.I. Sezione “Giobatta Pesce” di Andora che, con il patrocinio del Comune di Andora, oggi 27 dicembre, propone una raccolta di generi alimentari a favore della Caritas locale.

Si possono trovare i volontari presso il Conad di via Santa Caterina fino alle ore 20.00.

“Doniamo per assicurare un Natale e giorni dignitosi anche a chi è meno fortunato e attraversa un momento di difficoltà - è l’invito di Claudio Londri presidente dell’ANMI - Andora è una comunità generosa e sono certo aiuterà la Caritas nel suo lavoro di assistenza al prossimo”.