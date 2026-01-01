Capodanno nel locale, corsa in ospedale: il papà della "prima nata" in Liguria assiste al parto via video

Era nel locale di famiglia, aperto per i festeggiamenti di Capodanno, quando Rita Ilori ha capito che non c'era più tempo: la sua bambina stava per nascere. Così, mentre il marito rimaneva a gestire i clienti, un'amica della donna ha lasciato i propri figli al ristorante e ha accompagnato d'urgenza la futura mamma all'Ospedale San Paolo di Savona.

Alle 00:01 del primo gennaio è nata Divine Nosakhare, 3,660 chilogrammi: la prima bambina del 2026 in Liguria e tra i primissimi nati in Italia. Un arrivo così tempestivo che il papà non ha fatto in tempo a raggiungerle. Per permettergli di vivere comunque quel momento speciale, il personale sanitario ha realizzato un video della nascita su richiesta della mamma, di nazionalità nigeriana.

Il parto è stato assistito dalle ostetriche Maria Teresa De Francesco e Giorgia Roascio e dalla ginecologa Laura Renda.

"Il 2026 si apre in Liguria con la nascita di Divine, un segno concreto di fiducia nel futuro", ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci. "A lei e alla sua famiglia rivolgo, a nome di tutta la Regione, i migliori auguri per un cammino di serenità, crescita e speranza".

L'assessore alla Sanità Massimo Nicolò ha ringraziato "la ginecologa, le ostetriche e tutto il personale dell'Ospedale San Paolo di Savona per la professionalità e l'attenzione, così come tutti gli operatori sanitari che in Liguria hanno lavorato con dedizione anche durante questi giorni di festa. A Divine e alla sua mamma i più sinceri auguri di salute e serenità".