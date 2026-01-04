Fiorentina-Cremonese 1-0, decide Kean allo scadere. Scatto salvezza dei viola

(Adnkronos) - Seconda vittoria di fila in casa in Serie A per la Fiorentina che batte 1-0 la Cremonese al 'Franchi' e conquista tre punti fondamentali nella corsa salvezza. A decidere il match il gol al 92' di Kean, entrato da pochi minuti. In classifica i gigliati lasciano l'ultimo posto in solitudine agganciando in 18esima posizione a quota 12 Pisa e Verona. I grigiorossi restano fermi al 12° posto con 21 punti.

I viola partono con maggiore determinazione e nel primo tempo tengono a lungo il controllo del gioco, rendendosi pericolosi già al 13’ con una traversa colpita di testa da Parisi. La squadra di casa costruisce diverse occasioni, ma manca di precisione negli ultimi metri. Nella ripresa la Cremonese alza il baricentro e riesce a rendere la gara più equilibrata, affidandosi anche alle ripartenze, che creano qualche difficoltà alla retroguardia viola. La Fiorentina, però, aumenta la pressione nel finale e trova il gol decisivo in pieno recupero: al 92’ Kean, entrato da sette minuti, ribadisce in rete da distanza ravvicinata dopo una respinta corta di Audero. I viola respirano e risalgono.