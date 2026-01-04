Tris nerazzurro a San Siro, Inter batte Bologna 3-1

MILANO (ITALPRESS) - Con una prova autoritaria l'Inter supera il Bologna, vendica la sconfitta ai rigori in Supercoppa e si riprende la testa della classifica rispondendo ai successi di Milan e Napoli. Gara senza storia a San Siro: i nerazzurri la sbloccano nel primo tempo con Zielinski e allungano nella ripresa con Lautaro Martinez e Thuram. Nel finale Castro firma per gli ospiti il gol del definitivo 3-1.Solito 3-5-2 per Chivu che in mediana preferisce Zielinski a Mkhitaryan e davanti punta sul più collaudato tandem Thuram-Lautaro Martinez. Nelle fila rossoblù non è al meglio Orsolini e parte dalla panchina: Rowe, Odgaard e Cambiaghi sono i tre uomini a sostegno della punta Castro. Comincia meglio l'Inter che trova sulla sua strada un ottimo Ravaglia. Il portiere del Bologna è reattivo sulla conclusione ravvicinata ma centrale di Lautaro e su un debole destro a giro di Thuram. Proprio sul francese recupera Heggem cancellando una pericolosa ripartenza nerazzurra, mentre Ravaglia torna protagonista quando manda in corner un tiro di Calhanoglu che, dopo deviazione, rientrava verso lo specchio della porta con una traiettoria beffarda. Sugli sviluppi dell'angolo svetta Bastoni ed è ancora l'estremo difensore ospite a opporsi inchiodando a terra il pallone con la coscia. Un tiro di Rowe bloccato da Sommer è il primo tentativo del Bologna che poi sfiora il gol dopo la mezz'ora sull'incornata di Odgaard finita fuori a una manciata di centimetri dal palo. Nel complesso comunque fa meglio l'Inter e il vantaggio arriva prima dell'intervallo con una bella azione corale: tacco di Thuram per Lautaro, bravo in caduta a servire Zielinski che dal limite dell'area fulmina Ravaglia con un sinistro di prima intenzione. Nerazzurri in pressione costante anche dopo l'1-0. Ravaglia risponde ancora a Lautaro e, a inizio ripresa, respinge con il piede un'incursione di Dimarco. Solo un tiro sbilenco di Castro sul fronte Bologna mentre l'Inter quando attacca fa paura. Il 2-0 arriva da calcio d'angolo di Calhanoglu, con Pobega che si perde Lautaro e l'argentino che di testa insacca sotto misura. Gli emiliani a questo punto vanno in bambola e per diversi minuti si finisce per giocare a una sola porta. Lautaro si divora il 3-0 centrando la traversa, poi Ravaglia si supera ancora sul capitano dell'Inter completamente dimenticato dalla difesa rossoblù e alla fine tocca a Thuram chiudere i conti segnando con la spalla dopo deviazione di Heggem su angolo di Dimarco. Nel finale Chivu fa esordire il 2006 Lavelli e il Bologna trova con Castro un gol della bandiera che addolcisce solo parzialmente la sconfitta.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).