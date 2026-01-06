 / 

'Domani scuole chiuse a Roma', la fake news vola su WhatsApp

(Adnkronos) - 'Scuole chiuse domani a Roma', la fake news dilaga. Mentre la città è colpita dal maltempo oggi, 6 gennaio 2026, online e nelle chat di WhatsApp si diffonde una bufala relativa alla chiusura delle scuole sul territorio di Roma Capitale prevista per domani, a causa del maltempo. Dal Campidoglio confermano all'Adnkronos però che nessun provvedimento è stato emanato e che, pertanto, domani le scuole saranno regolarmente aperte.  

La fake news viaggia con una falsa ordinanza attribuita al sindaco, Roberto Gualtieri: secondo l'atto fasullo, viene disposta "la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di mercoledì 7 gennaio 2026". Tutto falso: domani, alla fine delle vacanze di Natale, a Roma le scuole saranno aperte. 

 

