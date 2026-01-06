 / 

Serie A, oggi Sassuolo-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, martedì 6 gennaio, la squadra di Spalletti affronta il Sassuolo al Mapei Stadium nell'anticipo della diciannovesima giornata di campionato. I bianconeri, reduci dal pareggio contro il Lecce, vanno a caccia di 3 punti pesanti in ottica quarto posto Champions, mentre i neroverdi cercheranno di tornare a una vittoria che manca da un mese (ultimo successo il 6 dicembre, contro la Fiorentina). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Sassuolo-Juve. 

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Juve, in campo stasera alle 20:45:  

Sassuolo (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doug; Thorstvedt, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso 

Juventus (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Zhegrova, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti 

Sassuolo-Juve sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn. 

 

 

