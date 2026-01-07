"Liste d’attesa infinite: otto mesi per una visita dermatologica, la sanità pubblica non tutela tutti"

Riceviamo e pubblichiamo:

2In riferimento al vostro articolo odierno sulle liste d’attesa dell’Asl 2 e alle dichiarazioni dell’Azienda Sanitaria Locale, che parlano di un presunto miglioramento nella gestione dei tempi, porto un esempio concreto che smentisce queste affermazioni".

"Il 31 dicembre 2025 a mio marito è stata prescritta una visita dermatologica con priorità a 30 giorni, per una lesione sospetta. Alla chiamata al CUP Liguria ASL 2, la prima data disponibile comunicata è stata il 31 agosto 2026 a Carcare: otto mesi di attesa per una prestazione che avrebbe dovuto essere garantita entro un mese".

"Di fronte a questi numeri, viene spontaneo chiedersi a cosa servano le priorità e se il diritto alla salute sia ormai riservato solo a chi può permettersi di pagare il privato, che tra l'altro, in meno di una settimana fissa l'appuntamento. Una visita dermatologica costa in media 120 euro, una spesa che molte famiglie non possono sostenere. E chi non può pagare cosa deve fare? Aspettare che una lesione “sospetta” diventi qualcosa di molto più grave?".

"Questa non è un’eccezione, ma una prassi consolidata. Per le visite dermatologiche spesso non chiamo nemmeno più il CUP: ho già speso cifre importanti per le visite dei miei figli che ovviamente non avendo priorità non sono neppure prenotabili in quanto le agende sono chiuse. È questa la sanità pubblica che dovrebbe tutelare tutti?".

"Alla luce di esperienze come questa, parlare di miglioramento delle liste d’attesa appare offensivo per i cittadini che ogni giorno si scontrano con una realtà ben diversa".

RL