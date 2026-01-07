Albenga celebra la Festa della Bandiera: un omaggio al Tricolore e all’identità della città

Albenga ha celebrato oggi la Festa della Bandiera rendendo omaggio al Tricolore, simbolo dell’identità nazionale, della storia e dei valori fondanti della Repubblica. Il verde, il bianco e il rosso, emblema di libertà, unità e speranza, sono stati al centro di una cerimonia che ha richiamato i principi del vivere civile e democratico su cui si fonda il Paese.

Particolarmente significativa la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze delle scuole, protagonisti di una giornata pensata anche come momento educativo. Conoscere e rispettare i simboli della Repubblica significa infatti comprendere e condividere valori come la convivenza civile, il rispetto reciproco e la responsabilità verso la comunità, elementi fondamentali per la formazione delle nuove generazioni.

Accanto al Tricolore, la celebrazione è stata anche l’occasione per rendere omaggio alla bandiera della città di Albenga, emblema dell’identità locale e della storia millenaria del territorio. I suoi simboli richiamano le radici, la tradizione e l’orgoglio di appartenenza a una comunità capace di guardare al futuro senza dimenticare il proprio passato.

Celebrare le bandiere, nazionali e cittadine, significa rinnovare ogni giorno l’impegno a difendere e promuovere valori come coesione, solidarietà e senso di appartenenza, traducendoli in gesti concreti nella vita quotidiana.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al vescovo di Albenga-Imperia, monsignor Guglielmo Borghetti, che ha impartito la benedizione alla bandiera cittadina, ai Vigili del Fuoco per la collaborazione nella sua sostituzione sulla torre, al direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai, oratore ufficiale della cerimonia, e a tutti coloro che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono a onorare i colori dell’Italia e della città di Albenga.