Sanità | 07 gennaio 2026, 08:53

Asl 2, circa 400 accessi nel periodo festivo in case comunità, ambulatori e studi medici

L'assessore Nicolò: "Aperture festive hanno dato risposte ai pazienti e limitato afflusso nei pronto soccorso"

Sono stati 3.203 gli accessi nelle Case della comunità, negli ambulatori e negli studi medici aperti a tutti nei giorni festivi per visite a pazienti con patologie a bassa complessità e, in particolare, con le forme di influenza che hanno caratterizzato questo periodo di festività. Le aperture straordinarie sono proseguite anche nel giorno dell’Epifania. 

"Si tratta di numeri significativi – commenta Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria – che ci hanno consentito di prendere in carico e dare risposte a migliaia di persone con l’influenza. Queste strutture destinate alla bassa complessità hanno anche permesso di limitare gli accessi nei pronto soccorso, come sempre numerosi in questo periodo. Sono queste le ragioni che ci hanno indotto, in collaborazione con tutte le aree della Regione, a garantire la disponibilità di medici di medicina generale per far fronte alla diffusione dell’influenza che sta raggiungendo proprio in questi giorni il picco stagionale". 

Nei giorni festivi, nelle strutture dedicate alla bassa complessità, dal weekend dell’Immacolata fino al 5 gennaio, la Liguria ha registrato un totale significativo di accessi. In particolare, l’Asl 1 ha contato 343 accessi, l’Asl 2 401, l’Asl 3 1.564, l’Asl 4 515 e l’Asl 5 380.

