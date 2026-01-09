 / 

| 09 gennaio 2026, 23:06

Descalzi: "Eni è pronta a investire in Venezuela e a lavorare con le compagnie Usa"

Descalzi: &quot;Eni è pronta a investire in Venezuela e a lavorare con le compagnie Usa&quot;

(Adnkronos) - "Siamo pronti a investire" in Venezuela. Ad affermarlo è l'ad di Eni, Claudio Descalzi nel corso dell'incontro alla Casa Bianca con i principali rappresentanti delle compagnie energetiche Usa. Rivolgendosi al presidente degli Usa, Donald Trump, ha detto: "Ringraziamo per i grandi sforzi fatti e per l'efficienza della vostra azione. Siamo qui per lavorare insieme con gli Stati Uniti. Siamo anche grossi investitori negli Stati Uniti e siamo quindi pronti a investire e a lavorare con le compagnie Usa" in Venezuela.  

"Possediamo circa 4 miliardi di barili di riserve e nel paese abbiamo circa 500 persone, in gran parte venezuelani", ha precisato ancora Descalzi nel corso del suo intervento. All'incontro oltre al numero uno del gruppo energetico italiano sono presenti i principali player Usa tra i quali Chevron, Exxon, ConocoPhillips e Halliburton 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium