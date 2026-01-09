La Cina accelera sullo sviluppo dei servizi meteo per il settore energetico

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina sta accelerando gli sforzi per istituire un sistema completo di servizi meteorologici per il settore energetico, ha dichiarato giovedì l'Amministrazione meteorologica cinese.L'amministrazione, in collaborazione con l'Amministrazione nazionale dell'energia, ha emanato una serie di linee guida per rafforzare i servizi meteorologici lungo l'intera filiera energetica, dalla produzione alla fornitura, dallo stoccaggio alla vendita.Le linee guida delineano 20 compiti specifici finalizzati alla creazione di operazioni meteorologiche per il settore energetico lungo l'intero processo, all'offerta di servizi per tutti gli scenari e al rafforzamento del sostegno multi-fattoriale.Secondo le linee guida, entro il 2030 le tecnologie chiave legate ai servizi meteorologici per l'energia idroelettrica, eolica, solare e per lo stoccaggio dell'energia dovrebbero raggiungere livelli avanzati su scala internazionale.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-