Musica e storia a Finalborgo: quartetto d’archi con Nicola Bertolini al clarinetto e conferenza sull’inno italiano

Nuovo doppio appuntamento dei Pomeriggi Musicali (nuovi percorsi: sonori e artistici), rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’assessorato alla Cultura della città, della Fondazione Agostino De Mari e di AVIS Finale Ligure.

Sabato 17 gennaio, alle ore 16:30, presso l’auditorium Destefanis di Finalborgo, sarà una giornata dedicata a un giovane grandissimo talento: Nicola Bertolini al clarinetto, strumento che ha rappresentato uno dei fili conduttori dell’attuale edizione del festival. Con lui avremo ospiti un quartetto d’archi di grande fama ed esperienza: i solisti dell’orchestra “Guido D’Arezzo”, ossia Paolo Vigano e Ileana Zanellati al violino, Irina Balta alla viola e Salvatore Musso al violoncello.

La prima parte del programma è dedicata a musiche per solo quartetto d’archi, con l’esecuzione della celeberrima Eine kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart e dell’altrettanto famosa Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach. La seconda parte vede protagonista il giovane Nicola Bertolini, con appassionanti pagine di Mascagni e Mozart e un finale dedicato alla musica klezmer.

Ingresso libero a offerta; prenotazioni consigliate via WhatsApp al 3534639960.

Il giorno successivo, domenica 18 gennaio, alle ore 16:30, presso il salone di Palazzo Ricci a Finalborgo, si terrà una nuova conferenza con audizioni dal titolo “Un inno tra Risorgimento e contemporaneità. Appunti per la storia della ricezione de Il canto degli italiani, l’inno di Goffredo Mameli musicato da Michele Novaro”. Relatore sarà il prof. Stefano A. E. Leoni, musicologo già docente presso il Conservatorio di Torino e le università di Torino e Urbino. Ingresso libero.