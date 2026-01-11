Cina, nel 2026 più consumi e maggiore apertura a investimenti esteri

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Nel 2026 Il Ministero del Commercio della Cina intensificherà ulteriormente la promozione dei consumi e l'apertura economica, secondo quanto emerso nel corso di una conferenza nazionale.Il sistema commerciale nazionale attuerà campagne per stimolare la spesa, promuoverà il marchio "Shop in China" e politiche di permuta dei beni di consumo.La conferenza ha inoltre evidenziato l'importanza dei consumi digitali, verdi e legati alla salute, e il potenziale dei mercati emergenti. Per attrarre investimenti esteri e rafforzare il marchio "Invest in China", la Cina migliorerà l'apertura nel settore dei servizi, potenzierà la promozione degli investimenti, perfezionerà i servizi per le imprese straniere e si allineerà alle principali regole commerciali internazionali, potenzierà le zone pilota di libero scambio e il Porto di Libero Scambio di Hainan.Foto Xinhua(ITALPRESS).
