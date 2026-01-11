 / 

Fiorentina-Milan, espulsione per l'allenatore viola Vanoli. Cos'è successo

(Adnkronos) - Il primo tempo di Fiorentina-Milan, partita di Serie A di oggi, domenica 11 gennaio, finisce tra le polemiche per l'espulsione del tecnico viola Paolo Vanoli. L'allenatore è stato inizialmente ammonito dall'arbitro Massa dopo aver calciato via il pallone in seguito a un fallo di un suo giocatore sul centrocampista rossonero Alexis Saelemaekers (episodio segnalato dal quarto uomo e poi punito). Da lì le proteste decise e il cartellino rosso del direttore di gara all'allenatore della Fiorentina, per un atteggiamento ritenuto sopra le righe. Tutto in chiusura di una prima frazione di gioco tutto sommato tranquilla.  

 

