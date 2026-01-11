Inter-Napoli 2-2, McTominay riprende due volte i nerazzurri

MILANO (ITALPRESS) - Polemiche e nervi tesi come all'andata. Stavolta, dopo il 3-1 partenopeo del primo atto del "Maradona" di ottobre, il big match tra Inter e Napoli, a San Siro, termina senza vincitori. Il finale è un 2-2 che non fa da spartiacque e che tutto sommato non scontenta nessuno, nemmeno Antonio Conte, espulso nel secondo tempo per proteste dopo la concessione di un calcio di rigore, realizzato da Calhanoglu per il momentaneo 2-1. Due volte va avanti la squadra di Chivu nel punteggio (la prima con Dimarco), per due volte è arrivata la risposta di McTominay. Una doppietta pesante che impedisce la fuga dell'Inter, capolista ora a quota 43, con tre lunghezze di vantaggio sul Milan e quattro punti in più dei partenopei. L'ex United gioca più di un'ora di gioco sontuosa, dopo aver però iniziato nel peggiore dei modi. Al 9' una sua palla persa su pressione dell'ex Zielinski porta al vantaggio nerazzurro: il polacco serve Thuram, che a sua volta innesca Dimarco, autore di un diagonale letale per Milinkovic-Savic. McTominay si fa perdonare al 26', chiudendo con una deviazione vincente in anticipo su Akanji una splendida azione partenopea rifinita da Elmas con un cross da sinistra. La prima frazione di gioco si chiude sull'1-1 e ad inizio ripresa è il Napoli a partire forte. Al 48' Akanji sbaglia i tempi dell'anticipo, spalancando una prateria per Hojlund che si invola verso l'area e calcia in diagonale scheggiando il palo alla sinistra di Sommer.

Due minuti dopo altra chance: cross da sinistra di Spinazzola, Di Lorenzo colpisce di testa da buonissima posizione ma sbaglia la misura. E' l'ingresso di Mkhitaryan al posto di Zielinski a restituire geometrie all'Inter. Ed è proprio l'armeno a guadagnarsi il calcio di rigore che riporta avanti l'Inter nel punteggio: l'ex Roma anticipa Rrahmani che in area frana sul piede dell'avversario nel più classico degli step on foot. L'arbitro Doveri lascia giocare, ma viene richiamato al Var. Poi concede il penalty ed espelle Antonio Conte per le proteste veementi del tecnico partenopeo. Dagli undici metri va Calhanoglu che spiazza Milinkovic e realizza il 2-1. Il Napoli però resta in partita. E all'81' arriva il pareggio: Lang trasforma in assist una palla che sembrava destinata sul fondo, McTominay colpisce al volo e batte per la seconda volta Sommer. Nel recupero c'è spazio anche per un palo colpito da Mkhitaryan. E' l'ultima emozione di un match che non sancisce la fuga scudetto dell'Inter, al primo pareggio in questo campionato.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).