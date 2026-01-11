 / 

| 11 gennaio 2026, 19:55

Tajani “Sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Governo italiano segue con grande preoccupazione quello che da giorni sta accadendo in Iran. Sostengo le aspirationi democratiche del popolo iraniano e chiedo alle Autorità di garantire i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i manifestanti, di rinunciare in ogni caso alla vergogna della pena di morte come misura repressiva. Il mio cordoglio è per chi ha perso la vita durante le manifestazioni". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "L'Italia, insieme ai partner europei, è protagonista di una pressante azione diplomatica per portare rapidamente a una soluzione positiva della crisi, rispettosa delle aspirazioni del popolo iraniano e della incolumità dei suoi cittadini" conclude il titolare della Farnesina.

 

foto: IPA Agency

 

(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

