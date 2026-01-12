Mattel lancia la prima Barbie con autismo, ha cuffie antirumore e spinner antistress

(Adnkronos) - Nasce la prima Barbie con autismo. Mattel la presenta oggi spiegando che è stata creata seguendo la guida della comunità autistica, per rappresentare i modi con cui le persone autistiche vivono, elaborano e comunicano con il mondo che le circonda.

Sviluppata in oltre 18 mesi di collaborazione con ASAN, un'organizzazione no profit che difende i diritti delle persone autistiche ed è gestita da persone autistiche, questa bambola entra a far parte della collezione Barbie Fashionistas, la linea con la gamma più ampia di etnie, texture di capelli, fisicità e differenti condizioni o disabilità.

"Barbie ha sempre cercato di riflettere il mondo che vedono i bambini e le possibilità che immaginano, e siamo orgogliosi di presentare la nostra prima Barbie autistica come parte di questo impegno continuo“, ha dichiarato Jamie Cygielman, Global Head of Dolls di Mattel. ”La bambola, progettata con la guida dell'Autistic Self Advocacy Network, contribuisce ad ampliare il concetto di inclusione nel reparto giocattoli e oltre, perché ogni bambino merita di vedersi rappresentato in Barbie".

Il team di progettazione di Barbie, in stretta collaborazione con ASAN, per la realizzazione della bambola Barbie autistica ha fatto scelte precise di design, con lo scopo di riflettere in modo autentico alcune esperienze in cui le persone affette da autismo possono riconoscersi.

Partendo dall'importanza di sentirsi compresi e connessi attraverso il gioco, a partire dal 2020 Barbie ha avviato una ricerca sui benefici a breve e lungo termine del gioco con le bambole attraverso uno studio pluriennale condotto con i ricercatori dell'Università di Cardiff, scoprendo che giocare con le bambole attiva le parti del cervello dei bambini coinvolte nell'empatia e nelle capacità di elaborazione sociale. Negli ultimi anni, lo studio ha continuato a sviluppare questi risultati, suggerendo che il gioco con le bambole potrebbe aiutare a sviluppare le abilità sociali di tutti i bambini, compresi quelli che mostrano tratti neurodivergenti comunemente associati all'autismo.

La Barbie con autismo è dotata di articolazioni del gomito e del polso, checonsentono di eseguire movimenti ripetitivi, battere le mani e altri gesti che alcuni membri della comunità autistica utilizzano per elaborare le informazioni sensoriali o esprimere eccitazione.

La bambola è stata progettata con uno sguardo leggermente spostato di lato, che richiama il modo in cui alcuni membri della comunità autistica evitano il contatto visivo diretto.

Ogni bambola è dotata di un fidget spinner rosa da agganciare al dito, cuffie con

cancellazione del rumore e un tablet. Perché?

La bambola tiene in mano un fidget spinner rosa con clip da dito, che ruota realmente, offrendo uno sfogo sensoriale che può aiutare a ridurre lo stress e migliorare la concentrazione; indossa le cuffie rosa con cancellazione del rumore come accessorio utile e alla moda, che riduce il sovraccarico sensoriale bloccando i rumori di fondo e un abito ampio, viola a righe sottili, con maniche corte e gonna fluida che riduce il contatto tra il tessuto e la pelle. Le scarpe viola completano l'outfit, con suole piatte per favorire la stabilità e la facilità di movimento.

In mano la bambola ha un tablet rosa che mostra sullo schermo un’app di Comunicazione Aumentativa e

Alternativa (CAA) basata su simboli, utilizzata come strumento di supporto per facilitare la comunicazione nella vita quotidiana.

In linea con le bambole Fashionistas che rappresentano persone con diabete di tipo 1, sindrome di Down e cecità, la bambola Barbie autistica è stata chiamata e creata con la guida della comunità che rappresenta, per consentire a più bambini di identificarsi con Barbie. "Come membri della comunità autistica, il nostro team ASAN è stato entusiasta di contribuire alla creazione della prima bambola Barbie autistica. È molto importante per i giovani autistici vedere rappresentazioni autentiche e gioiose di se stessi, ed è proprio questo che offre questa bambola. La collaborazione con Barbie ci ha permesso di condividere intuizioni e indicazioni durante tutto il processo di progettazione, per garantire che la bambola rappresentasse e celebrasse pienamente la comunità autistica, compresi gli strumenti che ci aiutano a essere indipendenti. Siamo onorati di vedere questo traguardo diventare realtà e continueremo a promuovere una maggiore rappresentazione come questa, che aiuta la nostra comunità a sognare in grande e a vivere con orgoglio", ha dichiarato Colin Killick, Direttore esecutivo, Autistic Self Advocacy Network (ASAN ).