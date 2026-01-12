Vagnozzi, 'salta' la sfida con Sinner: il coach di Jannik out al secondo turno del Million Dollar 1 Point Slam

(Adnkronos) -

Simone Vagnozzi ci ha provato. Il coach di Jannik Sinner si è cimentato nel 'Million Dollar 1 Point Slam' (il torneo che permette a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto nel tentativo di portare a casa il super premio da un milione di dollari australiani) ma non è andata benissimo. Vagnozzi ha tentato la fortuna nelle qualificazioni e, dopo aver passato il primo turno contro Luke Savile, si è arreso nella successiva sfida contro Calum Puttergill. Per lui, è svanita così sul nascere l'idea di una suggestiva (e ricchissima) sfida contro l'allievo Jannik Sinner nella competizione che si sta svolgendo prima degli Australian Open a Melbourne.

Sinner scenderà in campo nel Million Dollar 1 Point Slam mercoledì 14 gennaio, in attesa del via ufficiale della stagione con gli Australian Open (che si giocheranno dal 18 gennaio al 1° febbraio).