 / Attualità

Attualità | 13 gennaio 2026, 10:40

Taglio e rimozione dei rami a rischio caduta: l’ordinanza del sindaco di Calizzano

Il provvedimento è stato adottato per prevenire rischi e disagi durante le precipitazioni

Taglio e rimozione dei rami a rischio caduta: l’ordinanza del sindaco di Calizzano

Dopo le recenti nevicate che hanno evidenziato criticità nella gestione delle alberature lungo le strade comunali, il sindaco Pierangelo Olivieri ha emanato un’ordinanza urgente per tutelare automobilisti e pedoni. Il provvedimento prevede interventi mirati di taglio e rimozione dei rami a rischio caduta.

"Abbiamo disposto questa ordinanza per prevenire problemi e disagi durante le precipitazioni", spiega il primo cittadino. "Gli operai comunali hanno già iniziato a intervenire nelle aree più pericolose".

Le squadre sono al lavoro sui tratti stradali maggiormente esposti, dando priorità ai rami e agli alberi che rappresentano un pericolo immediato per la circolazione. Le operazioni continueranno fino al completo ripristino della sicurezza.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a prestare la massima prudenza durante gli spostamenti e ringrazia per la collaborazione, sottolineando il costante impegno nella tutela del territorio.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium