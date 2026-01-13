Taglio e rimozione dei rami a rischio caduta: l’ordinanza del sindaco di Calizzano

Dopo le recenti nevicate che hanno evidenziato criticità nella gestione delle alberature lungo le strade comunali, il sindaco Pierangelo Olivieri ha emanato un’ordinanza urgente per tutelare automobilisti e pedoni. Il provvedimento prevede interventi mirati di taglio e rimozione dei rami a rischio caduta.

"Abbiamo disposto questa ordinanza per prevenire problemi e disagi durante le precipitazioni", spiega il primo cittadino. "Gli operai comunali hanno già iniziato a intervenire nelle aree più pericolose".

Le squadre sono al lavoro sui tratti stradali maggiormente esposti, dando priorità ai rami e agli alberi che rappresentano un pericolo immediato per la circolazione. Le operazioni continueranno fino al completo ripristino della sicurezza.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a prestare la massima prudenza durante gli spostamenti e ringrazia per la collaborazione, sottolineando il costante impegno nella tutela del territorio.