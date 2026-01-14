E' morta Valeria Fedeli, ex sindacalista e Ministro dell'Istruzione: nel 2017 la visita a Savona e Albenga

Il mondo della politica e sindacale in lutto per la scomparsa di Valeria Fedeli a 76 anni.

Ex sindacalista della Cgil, è stata Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca nel Governo Gentiloni dal dicembre 2016 al gennaio 2018 e prima della sua nomina era stata anche vicepresidente del Senato dal 2013 al 2016. Fu senatrice nelle file del Partito Democratico dal 2013 al 2022.

In veste di Ministro il 13 luglio del 2017 fece visita al Campus universitario di Savona al convegno di "I giovani vogliono programmare innovare contare" organizzato dalla FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) di Savona e ad un incontro ad Albenga sul tema “scuola” e sul cyber bullismo.

Nel settembre del 2021 tornò nella città della Torretta a sostegno dell'allora candidato sindaco Marco Russo intervenendo anche sul mondo scolastico, i vaccini e il green pass. Argomenti più che caldi nel periodo del Covid.