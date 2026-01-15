Milano Cortina 2026, l’intelligenza artificiale accelera l’innovazione broadcast

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 presenteranno una serie di innovazioni per il broadcast basate sull'intelligenza artificiale (IA). Ad illustrarle è stato Yiannis Exarchos, amministratore delegato di Olympic Broadcasting Services (OBS) e direttore esecutivo di Olympic Channel Services.Una delle principali novità sullo schermo, sviluppata in collaborazione con Alibaba, è la riproduzione in tempo reale a 360 gradi supportata dall'intelligenza artificiale. Il sistema, già introdotto alle Olimpiadi di Parigi 2024, combina i feed di più telecamere con analisi stroboscopiche per generare in pochi secondi visualizzazioni dettagliate da molteplici angolazioni, inclusi fermi immagine e sequenze al rallentatoreUn'altra novità assoluta per le Olimpiadi invernali sarà un sistema di tracciamento delle stone nel curling basato sull'intelligenza artificiale, in grado di visualizzare in tempo reale traiettoria, velocità e rotazione di ogni pietra. Attraverso grafiche e dati sovrapposti alle immagini, il sistema aiuterà gli spettatori a comprendere nel dettaglio le sfumature dietro le strategie di gioco.Inoltre, verrà presentato uno strumento di IA chiamato Olympic GPT, che fornirà ai fan risultati in tempo reale, regolamenti e informazioni verificate.E' in fase di test anche la piattaforma Automatic Media Description, pensata per aiutare i team a gestire l'enorme volume di video in diretta provenienti dai Giochi."L'IA suddivide i broadcast in clip ricercabili, suggerisce descrizioni delle inquadrature e parole chiave e aiuta gli utenti a trovare rapidamente i momenti chiave o gli highlights, rendendo lo storytelling più veloce e semplice", ha spiegato Exarchos.Per quanto riguarda la distribuzione dei contenuti, un sistema automatizzato di generazione degli highlights - che durante Parigi 2024 aveva prodotto oltre 100.000 clip uniche per i broadcaster - sarà utilizzato per la prima volta in un'Olimpiade invernale.Droni con visuale in prima persona saranno impiegati in sport come bob e slittino. "Questo sistema consente davvero di sentirti parte della competizione", ha dichiarato Exarchos, descrivendo le riprese che seguono gli atleti ad alta velocità.Infine, il passaggio a furgoni Virtual OB, che usano infrastrutture basate sul cloud, dovrebbe ridurre fino al 50% lo spazio occupato e il consumo energetico rispetto ai tradizionali mezzi di broadcast.- Foto Xinhua -(ITALPRESS).