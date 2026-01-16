L'artista Dana espone al Nuovofilmstudio di Savona: colori, inquietudini e visioni surrealiste nella nuova mostra

Si apre questa sera, 16 gennaio, al Nuovofilmstudio di Savona la nuova mostra di Dana, artista savonese dal linguaggio surrealista. Il vernissage è in programma dalle 19 alle 21 negli spazi dell’atrio della sala cinematografica “Mirko Botero”. L’esposizione, visitabile fino al 15 febbraio, segna una nuova tappa di un percorso pittorico ormai maturo e ben definito, sviluppato in oltre trent’anni di attività e numerose mostre personali tra Liguria e Piemonte.

La pittura di Dana si distingue per un forte impatto emotivo: cromie accese, quasi incandescenti, e segni rapidi e tesi costruiscono un universo popolato da sentimenti contrastanti, inquietudini, memorie e fratture interiori. Le sue opere si muovono in una costante oscillazione tra dimensione onirica e turbamento, dando forma a emozioni dirette e non filtrate.

Da sempre lontana dalle esposizioni collettive, l’artista ha scelto di presentare il proprio lavoro quasi esclusivamente in mostre personali, ospitate in sedi prestigiose come la Fortezza del Priamar, Palazzo Nervi, il Circolo degli Artisti di Albisola, la Galleria Satura di Genova e il Castello di Saliceto. Tra gli appuntamenti più recenti spicca l’ampia mostra del 2025, allestita per tre mesi negli spazi della Banca Le Generali. re



